العمل تطالب الإسكان بتحدد نسبة من قروض الإسكان لذوي الإعاقة

2022/03/03 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من مليون ونصف مليون معاق موجود بالعراق.

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