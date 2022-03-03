الكشف عن دعاوى كيدية تتعلق بالعنف الاسري 

2022/03/03 | 10:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حدَّدت رئيس لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان السابق ميسون الساعدي ثلاثة أسباب لتأخر تشريع قانون العنف الأسري، فيما اشارت الى وجود دعاوى كيدية تتعلق بالعنف الاسري.وقالت الساعدي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “القانون قدِّم في الدورات الماضية، وأجريت عليه عدة تغييرات”، محددةً “ثلاثة أسباب لتأخير إقراره الأول هو عنوانه المفتوح بحسب […]

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