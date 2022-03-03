الداخلية: بغداد جاهزة أمنيّاً لاستضافة أيّ حدث رياضي

2022/03/03 | 10:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكَّد مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخليَّة، سعد معن، جاهزيَّة بغداد لاستضافة أيِّ حدثٍ رياضيٍّ .وقال معن في تصريح لوكالة الأنباء العراقيَّة ( واع )، اليوم الخميس، إنَّ " بغداد مستعدَّة من جميع النواحي وجاهزة لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي في التصفيات المؤهلة لنهائيَّات كأس العالم 2022 ".وأضاف معن، أنَّ " بغداد سبق لها أنْ استضافت مباراة ودِّيَّة لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الأوغندي والتي جرت في ملعب المدينة الدولي وكانت ناجحة من الناحية الأمنيَّة ، وقبلها جرت المباراة النهائيَّة لبطولة غرب آسيا للشباب وكانت ناجحة 100% ".وأشار معن الى أنَّ " وزارة الداخليَّة سخَّرت كلَّ جهودها من قوَّات حماية أمن الملاعب وكلَّ ما لديها من موارد أخرى لتأمين إنجاح مباراة المنتخب أمام الإمارات المزمع إقامتها في 24/آذار الحالي ".

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