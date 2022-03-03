لجنة برلمانية: ترامب

2022/03/03 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت لجنة برلمانية أميركية تحقق في اقتحام مبنى الكونغرس (كابيتول) في 6 يناير من العام الماضي، الأربعاء وللمرة الأولى، إن الأدلة التي جمعتها تشير إلى جرائم ربما ارتكبها الرئيس السابق دونالد ترامب ومناصروه في المحاولة الفاشلة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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