أسعار النفط تتخطى حاجز الـ 118 دولاراً للبرميل

2022/03/03 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط في التعاملات

الصباحيَّة، اليوم الخميس، لتتجاوز

الـ118 دولاراً للبرميل، بعد يوم من

تمسُّك منظمة أوبك بزيادات الإنتاج.

وجاء الارتفاع وسط توقُّعات بأنَّ

السوق ستظل تعاني من نقص المعروض ل

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