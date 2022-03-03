تقرير أمريكي: العراق سيزداد ثراء مع ارتفاع أسعار النفط!

2022/03/03 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الارتفاع في أسعار النفط الخام إلى

ما بعد 100 دولار للبرميل سؤالًا كبيرًا:

هل هذا الارتفاع الأخير في سوق النفط

المعروف بالتقلب سيساعد على تسريع

التحول العالمي من الوقود الأحفوري إلى

مصادر طاقة أنظ

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