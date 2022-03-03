بالوثيقة .. نائب يخاطب مجلس الوزراء للاسراع باجراءات معادلة شهادات طلبة الاوقاف

2022/03/03 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

خاطب النائب احمد الربيعي مجلس الوزراء للاسراع باجراءات معادلة شهادات طلبة الاوقاف (السنية والشيعية).

وجاء في وثيقة رسمية من مكتب النائب، ما هو نصه:

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