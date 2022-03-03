كيف يمكنك إعداد وجبات طعامك بـ 5 دولارات فقط؟ اتبع هذه النصائح

2022/03/03 | 11:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلة الترفيه في CNN، كلوي ميلاس، تجري مقابلة مع المدرب وخبير التغذية جاكوب زيمر حول كيفية الالتزام بقرارات العام الجديد لعام 2022.

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