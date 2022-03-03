نصيف تكشف عن إكمال الإجراءات الشكلية الخاصة باستجواب أمين بغداد

2022/03/03 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت النائبة عالية نصيف، الخميس، عن استكمال الاجراءات الشكلية لاستجواب أمين بغداد والمتضمنة جمع التواقيع وموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب، مبينة أن الاستجواب يتضمن أسئلة ستفاجئ الرأي العام العراقي .وقالت نصيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاستجواب يتضمن عشرة أسئلة حول مخالفات لم يتم طرحها سابقاً في وسائل الاعلام وستفاجئ الرأي العام […]

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