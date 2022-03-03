نائب سابق يطرح تساؤلات بعد ارتفاع اسعار النفط

2022/03/03 | 11:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طرح عضو اللجنة المالية السابق، مسعود حيدر، اليوم الخميس، تساؤلات حول امكانية استثمار ارتفاع اسعار النفط من قبل العراق.وكتب حيدر على تويتر، وتابعته وكالة ايرث نيوز، إن “خام برنت يتجاوز 118$،هل تستثمر دولة ريعية كالعراق ارتفاع اسعار النفط للاعمار والبناء وتحسين التعليم والقطاعات الخدمية الاخرى ؟ هل توجد رؤية عملية لذلك ؟ […]

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