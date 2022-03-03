القبض على متهم بالسرقة في ميسان

2022/03/03 | 11:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم بالسرقة في مدينة العمارة.وذكرت المديرية في بيان، إنه “نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات، تم القبض على أحد المتهمين وبحوزته دراجة نارية في إحدى مدينة العمارة”.وأضافت انه “أعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ […]

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