2022/03/03 | 11:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xLx65n5H5Lo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخياطة مهنة مهددة بالاندثار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخياطة مهنة مهددة بالاندثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).