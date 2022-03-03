تعرف على مدن استضافة مباريات ممثلي العراق في دوري أبطال آسيا

2022/03/03 | 11:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب بنظام التجمع في السعودية، خلال الفترة من 7 إلى 27 نيسان القادم، وذلك بانتظار مصادقة المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على قرار لجنة المسابقات بخصوص استضافة مباريات دور المجموعات.ويستهل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة من خلال مباريات […]

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