بالوثيقة.. تمديد فترة النقل لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي

2022/03/03 | 11:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تمدد فترة النقل لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي.

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