نقابة صحفيي ذي قار تصدر تنويها بتوزيع الأراضي

2022/03/03 | 11:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأصدرت نقابة صحفيي ذي قار، اليوم الخميس، تنويها بتوزيع الأراضي للصحفيين.وقال رئيس فرع النقابة بالمحافظة عبد الحسن داود النصرالله في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "شريحة الصحفيين بالمحافظة تسلَّمت قطع أراضٍ بعدد151 قطعة يوم 2021/10/9 وفق قرعة علنية بحضور لجنة توزيع قطع الأراضي وتمَّ التوقيع على المحاضر بذلك".وأضاف، أنَّه "بعد فترة..وُجِدَ هناك تلاعبٌ وفسادٌ كبيران، فقد أعلنت البلدية عن تكرار أرقام قطع الأراضي بعد الـ 151قطعة وتوزيعها بين شريحتين"، لافتاً، الى أنه "من غير المعقول أنْ يتمَّ تكرار الـ151 قطعة، فلو كان التكرار بعددٍ قليلٍ؛ لأمكننا أنْ نعزو السببَ لسهوِ موظفٍ، لكنْ أنْ يتمَّ بهذا العدد! لهو الفساد بعينه! وهناك صفقات سريّة وفي الغرف المظلمة ".وتابع، أنَّ "ما حصل يوم أمس من توزيع، فبدل أن يتمَّ تعويض شريحة الصحفيين عن خطأ البلدية، لجأوا إلى شقِّ صفِّ الصحفيين بتوزيع 20 قطعة رغم عدم اعتراض النقابة، لأن ذلك حق للجميع لكن الأولى والأجدر تعويض الكل أسوة بباقي النقابات التي تمَّ توزيع الأراضي لديها بأعداد كبيرة".وأكد، أنه "سيكون للنقابة موقفٌ حازمٌ وفق القانون بكشف ألاعيب الفساد"، مبيناً، أنَّ "النقابة غير عاجزة عن ذلك ولديها قوة الكلمة لكنَّ الذي يمنعها هو الحفاظ على الأمن والأمان ومسيرة الإعمار التي تشهدها المحافظة".ودعا "محافظ ذي قار محمد الغزي الى التدخل شخصياً لرفع الغبن الذي لحق بهذه الشريحة وإقصاء الفاسدين ومحاسبتهم"، محمِّلاً "البلدية المسؤولية كاملة".وطالب رئيس فرع النقابة "الجهات الرقابية والنزاهة بالتدخل لمعرفة آليَّة التوزيع التي اتّبعتها البلدية في توزيع قطع الأراضي ومايشوبها من فساد".

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