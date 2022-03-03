القبض على متهم محكوم غيابيا لقيامه بسرقة 15 مليون دينار من محل تجاري في بغداد

2022/03/03 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الخميس، من القبض على متهم بعد قيامه بسرقة 15 مليون دينار من محل تجاري في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن "مفارزها في مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب، صادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات وفق احكام المادة 444 من قانون العقوبات، لقيامه بسرقة مبلغ قدره 15 مليون دينار من داخل محل تجاري ضمن قاطع الرصافة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".

وأضاف ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض أيضاً على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك".

وأشارت المديرية في بيانها إلى ان "مفارزها تمكنت ايضاً من اعتقال متهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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