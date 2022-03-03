اخماد 22 حريقاً نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي

من جانبه ذكر مدير قسم السلامة والأطفاء ناجي عبدالله حسن ان "القسم ساهم باخماد ( 22 ) حريق نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي بالإضافة إلى عمله اليومي في المرابطة أثناء شحن وتفريغ ناقلات المشتقات النفطية وتجهيز مادة البودرة الى عددٍ من الوحدات البحرية واجراء عمليات الممارسات الافتراضية لاخماد الحرائق وحملات التعفير والتعقيم المستمرة للوقاية من فايروس كورونا المستجد".
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