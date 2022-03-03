اخماد 22 حريقاً نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي

2022/03/03 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرةاعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، انه تم اخماد 22 حريق نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الشركة العامة لمواني العراق بالوزارة ساهمت باخماد ( 22 ) حريق نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي".وبحسب البيان، قال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي ان "ملاكات اطفاء المواني على هبة الاستعداد لتلبية نداءات المواطنين وهي مجهزة بأفضل المعدات والسلامة المهنية اضافة الى عجلات الاطفاء الحديثة".

من جانبه ذكر مدير قسم السلامة والأطفاء ناجي عبدالله حسن ان "القسم ساهم باخماد ( 22 ) حريق نشب بمناطق متعددة في البصرة خلال شهر شباط الماضي بالإضافة إلى عمله اليومي في المرابطة أثناء شحن وتفريغ ناقلات المشتقات النفطية وتجهيز مادة البودرة الى عددٍ من الوحدات البحرية واجراء عمليات الممارسات الافتراضية لاخماد الحرائق وحملات التعفير والتعقيم المستمرة للوقاية من فايروس كورونا المستجد".

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