نائب يقدم شكوى لدى القضاء ضد حكومة الديوانية ( وثيقة)

2022/03/03 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

تقدم النائب باسم خضير الغرابي، بشكوى لدى القضاء ضد حكومة محافظة الديوانية .

وجاء في وثيقة صادرة من مكتبه ما هو نصه:

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