2022/03/03 | 11:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن تمديد فترة النقل لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي.وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة، فأنه “حصلت موافقة الوزير على تمديد فترة نقل التلاميذ بين المحافظات والمدارس لمرحلة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2021/2022 لغاية يوم 2022/3/10”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



التربية تمدد فترة النقل لتلاميذ مرحلة السادس الابتدائي أولاً على الايام نيوز.

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