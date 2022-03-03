رجل اعمال مصري يقترب من شراء نادي تشيلسي

2022/03/03 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدثت تقارير صحفية إنجليزية عن اقتراب رجل الأعمال المصري لطفي منصور من شراء نادي تشيلسي، بعد أن أعلن مالك النادي، رومان أبراموفيتش، طرحه للبيع.وقالت صحيفة “تليغراف” الإنجليزية إن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن، يوم أمس الأربعاء، رسميا قراره بيع النادي في ظل معاناته أخيرا في إنجلترا كونه روسيا.[…]

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