تدمير موقع يهودي وبرج تلفزيون.. شاهد ما أحدثته صواريخ روسية ضربت كييف

2022/03/03 | 11:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسببت غارات جوية روسية عنيفة على العاصمة الأوكرانية، كييف في دمار واسع، حيث سقطت عدة صواريخ بالقرب من برج تلفزيوني يقع على بعد ثلاثة أميال فقط من وسط المدينة التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها، في حين أسفر ذلك عن مقتل خمسة أشخاص بحسب السلطات الأوكرانية.تقرير الزميل أليكس ماركوارت من الموقع المستهدف.

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