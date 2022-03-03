برلماني يكشف واردات الإقليم من بيع النفط بشكل مستقل خلال شباط

2022/03/03 | 11:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت لجنة الطاقة في برلمان كردستان، الخميس، واردات الإقليم من بيع النفط بشكل مستقل خلال شهر شباط الماضي.

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وقال رئيس اللجنة علي حمة صالح، في تصريح لـ "ناس كورد" (3 اذار 2022)، إن "خزينة إقليم كردستان حصلت على 350 مليون دولار من بيع النفط خلال شهر شباط بسعر 28 دولاراً للبرميل الواحد بعد استبعاد كلف الإنتاج والنقل".

وأضاف، أن "السعر المنخفض للنفط الكردي يتزامن مع بيع نفط كركوك عبر أنابيب الإقليم بسعر 96 دولار لكل برميل".

واستند صالح في تخميناته إلى بيانات منظمة "رونبين" الكردية المختصة بشفافية قطاعي النفط والغاز التي كشفت أن صادرات نفط إقليم كردستان في شهر شباط تجاوزت 12 مليوناً و 443 ألف برميل بمعدل 444 ألف و 424 برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت تقارير سابقة لشركة ديلويت العالمية قد كشفت أن "حوالي ثلثي واردات نفط الإقليم تذهب لكلف الإنتاج والنقل والشركات المحلية والأجنبية إضافة الى مستحقات تركيا التي تمر عبرها الأنبوب النفطي".

ويعاني موظفو الإقليم من تأخير صرف الرواتب منذ 2014 وادخرت حكومة الإقليم جزءا كبيرا من رواتبهم بشكل إجبارى خلال سنوات الحرب ضد داعش، ورغم حلول شهر اذار الحالي (2022) إلا أن مالية الإقليم لم تباشر بصرف رواتب شهر شباط الماضي حتى الآن ولم تحدد موعداً لذلك.

وقضت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة اقليم كردستان.





وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 شباط 2022)، أن "المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "الاتحادية ألزمت حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الاقليم".

كما الزمت الاتحادية "حكومة الاقليم بتسليم للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

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