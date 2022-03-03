دولة القانون: جميع الطرق مغلقة أمام الاغلبية السياسية

2022/03/03 | 11:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الخميس، عن فشل جميع المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مبينا ان الجيمع ينتظر قرار التصويت على اعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية ومن ثم الخوض بمفاوضات جديدة.وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “جميع المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة فشلت ولا توجد اية بوادر […]

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