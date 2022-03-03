2022/03/03 | 11:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن ايقاف ثمان حالات ابتزاز الكتروني وعنف الاسري خلال الـ48 ساعة الماضية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها أوقفت خلال ال ٤٨ ساعة المنصرمة، ثمان حالات ابتزاز الكتروني وعنف اسري في اربع محافظات”.وأضافت ان “مفارزها في محافظة كربلاء المقدسة أوقفت ثلاثة حالات […]

ظهرت المقالة خلال 48 ساعة..



المجتمعية توقف 8 حالات ابتزاز الكتروني وعنف اسري في اربع محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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