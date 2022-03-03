واشنطن تشجب خطاب بوتين الاستفزازي بشأن الأسلحة النووية

2022/03/03 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شجبت الولايات المتحدة، الخطاب الاستفزازي للرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بشأن الأسلحة النووية، وأعلنت تأجيل اختبار لصاروخ بالستي كان من المقرر إجراؤه هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنّ إعلان بوتين الأسبوع الماضي أنّ بلاده التي تمتلك أكبر عدد من الرؤوس الحربية النووية في العالم وضعت قواتها النووية في حالة تأهب خاصة يمثّل ذروة عدم المسؤولية.



وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي أنّ مثل هذا الخطاب خطر ويزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنّبه.

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