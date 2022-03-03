أسعار النفط تقترب من 120 دولاراً للبرميل الواحد

2022/03/03 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت أسعار النفط في التعاملات الصباحيَّة، الخميس، لتتجاوز الـ118 دولاراً للبرميل، بعد يوم من تمسُّك منظمة أوبك بزيادات الإنتاج.وجاء الارتفاع وسط توقُّعات بأنَّ السوق ستظل تعاني من نقص المعروض لأشهر عدَّة، عقبَ فرض عقوبات قاسية على موسكو والخروج الجماعي لاستثمارات الشركات الكبرى من أصول النفط الروسية.

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