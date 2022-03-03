الكاظمي يستقبل محافظ المثنى وعدداً من شرائح المجتمع والخريجين

2022/03/03 | 12:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الجهات الحكومية بتلبية احتياجات محافظة المثنى، مشيرا إلى ان التداعيات عديدة، ويحتاج التخطيط إلى وقت لتصحيح الأوضاع وتجاوز العقبات.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه،(3 آذار 2022)، إن "الكاظمي، استقبل اليوم، محافظ المثنى وعدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن المحافظة، فضلاً عن عدد من الطلبة الخريجين من أبناء المحافظة".

وأضاف البيان، أن الكاظمي "استمع إلى عرض شامل عن أوضاع المحافظة من الناحيتين الإدارية والخدمية، وسير عمل الدوائر المعنية بتقديم الخدمات واحتياجات المواطنين".

وتابع، أن "رئيس مجلس الوزراء اطّلع على أهمّ المعوّقات والعقبات التي تواجه عمل هذه الدوائر والمشكلات التي يواجهها أبناء المحافظة في مختلف النواحي المعيشية والاجتماعية".

وأكمل، أن الكاظمي "وجّه الجهات الحكومية بتلبية احتياجات المحافظة، وتقديم التسهيلات الضرورية لتجاوز أي عقبات في إنجاز المشاريع التي تنتظرها المحافظة، فضلاً عن تجاوز العقبات البيروقراطية نحو تقديم أفضل الخدمات لمواطني المثنى".

وأكد الكاظمي في ختام البيان، أن "محافظة المثنى عزيزة على قلوبنا بشيوخها وأهلها، والأمر يتطلب التعاون معاً لمواجهة التحديات العديدة"، موضحا أن "التداعيات عديدة، ويحتاج التخطيط إلى وقت لتصحيح الأوضاع وتجاوز العقبات وهذا ما تعمل عليه الحكومة".

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