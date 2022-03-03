القبض على اثنين من المتاجرين بالحبوب المخدرة في الديوانية

2022/03/03 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالحبوب المخدرة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قوة من مركز شرطة غماس في الديوانية نفذت حملة للبحث عن المطلوبين تضمنت التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص فضلا عن تدقيق أسماء المطلوبين أسفرت عن القاء القبض على شخصين متهمين […]

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