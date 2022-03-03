سياسي فلسطيني: الدول العربية تتعامل مع ملف الاسرى بمنطق الصمت

2022/03/03 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وجه الكاتب والسياسي والأسير المحرر صالح ابو عزة، الخميس انتقادات للدول العربية لتعاملهم مع الأسرى الفلسطينيين بمنطق الصمت .وقال أبو عزة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الدول العربية غارقة حتى أذنيها في حفلات التطبيع مع الإحتلال وتتسابق هذه الدول لبناء الشراكات والتعاون مع الكيان على كافة الصعد”.واضاف ان “ما يحدث للاسرى […]

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