2022/03/03 | 12:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوز سعر خام “برنت”، صباح اليوم الخميس، حاجز 119 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 فبراير/شباط 2013.ووفقا لبيانات التدوال، “ابتداءً من الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو/أيار بنسبة 5.48% إلى 119.12 دولار للبرميل”.كما ارتفعت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.84% لتصل إلى […]

ظهرت المقالة عالمياً..



النفط يواصل الارتفاع وبرنت يتجاوز الـ119 دولاراً للبرميل أولاً على الايام نيوز.

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