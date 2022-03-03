طلاق كيم كارداشيان رسمياً من كانييه ويست

2022/03/03 | 12:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيم كارداشيان وكانييه ويست في بيفرلي هيلز في 9 شباط/فبراير 2020 © ا ف ب/ارشيف جان-باتيست لاكروا لوس انجليس (أ ف ب) – منح قاضٍ في لوس أنجليس الأربعاء نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الطلاق من المغني كانييه ويست الذي تزوجته عام 2014.ومثلت كارداشيان أمام المحكمة افتراضياً عبر الانترنت، بينما مثّل ويست محاميه […]

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