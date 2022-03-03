نائب: مستشارو رئيس الجمهورية اوهموه بالتوقيع على العفو الخاص

2022/03/03 | 12:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي، الخميس، بعض مستشاري رئيس الجمهورية بايهام الاخير بالتوقيع على إصدار عفوا خاصا عن أحد تجار المخدرات واثنين من أفراد العصابة .وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض مستشاري رئيس الجمهورية اوهموا برهم صالح بالتوقيع على المرسومين الجمهوريين الذين اصدرمهما سابقا بشأن الإفراج عن […]

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