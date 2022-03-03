محكوم بـ7 سنوات سجن يسرق مبلغ مالي كبير من محل تجاري في بغداد

2022/03/03 | 12:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادر بحقه حكم غيابي.

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