ابتكار سبيل للتأثير الإشعاعي الدقيق على الأورام الخبيثة

2022/03/03 | 12:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..ابتكر العلماء الروس في معهد الدراسات النووية تكنولوجيا فعالة لتركيز حزمة البروتونات، ما سيسمح برفع دقة التأثير الإشعاعي على الأورام الخبيثة مع الاحتفاظ بالأنسجة سليمة.وقال المكتب الصحفي إن علاج “فلاش” هو أسلوب مستقبلي لعلاج أمراض السرطان وبصورة خاصة سرطان الدماغ.ويتطلب هذا الأسلوب دقة فائقة عند تشغيل حزمة من الجسيمات […]

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