الكاظمي يوجه بتجاوز

2022/03/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الخميس، بتلبية احتياجات محافظة

المثنى جنوبي البلاد، مشددا على تجاوز

العقبات "البيروقراطية".

وقال مكتب الكاظمي، في بيان، تلقته

وكالة نون الخبرية، إن الاخير استقب

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