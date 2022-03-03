هذه تفاصيلها وتوقيتها.. 8 محافظات عراقية على موعد مع عاصفة ترابية

2022/03/03 | 12:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد

الزلزالي في اقليم كردستان العراق، أن

عاصفة ترابية ستضرب مناطق متفرقة في

الاقليم اليوم الخميس، مبينة أن

العاصفة ستبلغ ذروتها مساء حينما تظهر

اثارها بشكل اكبر.

وجاء ف

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