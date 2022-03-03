الزاملي: الدورة النيابية الحالية جادة في احداث تنمية صناعية عراقية

2022/03/03 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم بغداد

التقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي, اليوم الخميس، ممثلي اتحاد الصناعات وعدد من الصناعيين العراقيين , لبحث المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للزاملي ان "الصناعة العراقية دمُرت بشكل كامل ومقصود وممنهج، بعد ان تعرضت لسلسلة من النكبات والاهمال، واستمرارية سياسة فتح الابواب للاستيراد، وانعدام السيطرة النوعية وعدم تفعيل قوانين حماية المنتج والمستهلك"، داعيًا "للإسراع بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي عبر التوعية بأهميته باعتباره الضمانة الحقيقية للعامل، موعزاً بتشكيل فريق عمل من مجلس النواب للتنسيق مع مجلس الوزراء والجهات المعنية والصناعيين المختصين لحل المشاكل ووضع الحلول لتنمية القطاع الصناعي".

واكد ان "الدورة النيابية الحالية جادة في احداث تنمية صناعية محلية، قادرة على استيعاب هذه الاعداد الكبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، وايقاف هدر العملة الصعبة"، مشيرًا الى ان "اهم رافدين للبلد هما: الصناعة والزراعة، وليس النفط الذي يعاني من تقلبات يومية ولا يمكن الاعتماد عليه، منوهًا ان كل ما يحتاجه البلد هو خطط مدروسة تنفذ بشكل علمي".

وتابع أنه "استمع الى المشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي الخاص والمتمثلة بالطاقة وحصص الوقود واعادة دعم هذا القطاع، حيث تعهد الزاملي بالعمل على تذليل هذه المشاكل عبر مفاتحة الجهات ذات العلاقة او من خلال تشريعات قانونية تتضمن بنود دعم القطاع الخاص والنهوض به".

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