الأزمة الروسية الأوكرانية: تركيا بين حليفين - سنية الحسيني

2022/03/03 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سنية_الحسيني تتأجج نيران الحرب أكثر، وتتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية، في ظل تزمت الموقف الأوكراني، واصراره على المضي قدماً للانتساب للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، والضرب بعرض الحائط بمطالب روسيا الأمنية، التي شُنت الحرب تحت ذريعتها.



وتتصاعد العقوبات الغربية الموجعة لروسيا، ومحاولات عزلها إقتصادياً وسياسياً، وتتراكم المساعدات العسكرية والمالية الغربية لاكرانيا، لمساعدتها على الصمود أطول مدة ممكنة في وجه العدوا ......





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