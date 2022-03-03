القرآن محاولة لقراءة مغايرة 30 - ضياء الشكرجي

2022/03/03 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي وَإِذ قالَ رَبُّكَ لِلمَلائِكَةِ إِنّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَليفَةً قالوا أَتَجعَلُ فيها مَن يُّفسِدُ فيها وَيَسفِكُ الدِّماءَ وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنّي أَعلَمُ ما لا تَعلَمونَ (2/30)هنا تبدأ قصة خلق الإنسان، التي لو اعتبرناها قصة رمزية، لوجدنا فيها الكثير من الدلالات الجميلة.



فلنتعامل ابتداءً مع هذه القصة على أنها رمزية، ونحاول أن نفسرها تفسيرا تأويليا استيحائيا، ......





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