2022/03/03 | 12:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي اثر اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة في مقرها بفيينا بتاريخ 2 آذار/مارس 2022 © ا ف ب جو كلامار فيينا (أ ف ب) – قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء إن مؤسسته “لن تتخلى أبدا” عن محاولاتها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غروسي: وكالة الطاقة الذرية “لن تتخلى” عن تحقيق تريد إيران إغلاقه) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غروسي: وكالة الطاقة الذرية “لن تتخلى” عن تحقيق تريد إيران إغلاقه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).