النزاهة: استقـدام مسـؤولين في التعليم وأحد دواوين الأوقاف

2022/03/03 | 12:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأحد دواوين الأوقاف، على خلفيَّة تهمٍ تتعلق بتلقي رشوةٍ وإضرار المال العام.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المُستشار الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي […]

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