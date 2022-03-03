أركان الجيش تعلن العمل لإنشاء جدار صدّ على الحدود مع سوريا

2022/03/03 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي، العمل على إنشاء جدارِ صدٍّ على الحدود الغربيَّة مع سوريا.

وقال المحمداوي إنَّ هناك عملاً جباراً من قيادة الحدود بإشراف رئاسة أركان الجيش منذ سنتين لتأمين الحدود لاسيما الغربية مع سوريا، لافتاً الى أنَّ المنظومات الموجودة هناك أفضل بكثير من السابق سواء أكانت الإدارية أم التحصينات أم المراقبة، مؤكداً أنَّ هناك عملاً لإنشاء خطِ صدٍّ من الجيش حصراً على الحدود لتأمينها.

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