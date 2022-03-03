مسرور بارزاني: تشكيل المحكمة الاتحادية غير دستوري

2022/03/03 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الاقليم انتهاكاً للحقوق الدستورية لشعب كردستان.

وقال مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي: سنمضي بالدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان التي انتهكت وتُنتهك، مؤكدا أنه تم خرق عدد من المواد الدستورية بالقرار الأخير للمحكمة الاتحادية.



وأضاف ان هذا القرار استند على قانون حزب البعث المنحل لسنة 1976، مؤكدا هذا القانون خاص بحكومة مركزية وليست حكومة اتحادية.



ولفت إلى أن المحكمة الاتحادية اتخذت هذا القرار في وقت حرج جدا، واصفا أن “المحكمة الاتحادية غير دستورية ولم تستند للقانون في تشكيلها.

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