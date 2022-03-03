النزاهة تصدر أمر استقدام لمدير عام سابق: تلقى رشوة من أحد المواطنين

2022/03/03 | 12:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأحد دواوين الأوقاف، بسبب تهم تتعلق بتلقي رشوة وإضرار بالمال العام.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (3 آذار 2022)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المُستشار الثقافي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في لندن؛ لعدم قيامه بتسوية سلفة مالية بذمته"، مُبيّنة أن "مبلغ السلفة التي لم تتم تسويتها بلغ (4,782,909,599) مليارات دينار".

وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للأضرحة والمقامات الدينية في أحد دواوين الأوقاف السابق، لقيامه مع أحد الأشخاص بأخذ مبلغ (57,000) ألف دولارٍ من أحد المواطنين، لقاء منحه قطعة أرض تصل مساحتها إلى (2700م2) تمت إضافتها إلى أرض أحد المرائب".

وتابعت، أن "أمري الاستقدام الصادرين من المحكمتين المذكورتين صدرا، وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983 المعدل)، والمادة (340 ) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

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