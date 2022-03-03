تراث يهودي مهدّد في العراق بعاملي الزمن والإهمال .. اسم الله يعلو الوصايا العشر في القاعة المهجورة

2022/03/03 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخطوطات في ما تبقى من كنيس “مئير طويق” في بغداد في السابع من كانون الثاني/يناير 2022 © ا ف ب صباح عرار بغداد (أ ف ب) – لم يتبق من كنيس “مئير طويق” لليهود المنسي في وسط بغداد، إلا عبارات مخطوطة باللغة العبرية على مدخله وجدرانه وبعض المخطوطات والكتب دينية، التي تذكّر بحقبةٍ كان فيها […]

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