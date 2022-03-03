بعد الطعن بدستوريتها.. “لجنة أبو رغيف” بمواجهة المظالم والمتضررين من إجراءاتها 

2022/03/03 | 12:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الخميس , ان قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة مكافحة الفساد والمعروفة باسم “لجنة أبو رغيف” ستواجه عدة دعاوى من كافة المتضررين.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية لجنة مكافحة التجسس […]

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