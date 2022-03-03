البرلمان يؤشر “تدميرا مقصودا” للصناعة العراقية.. مساهمة متدنية في الانتاج المحلي تختصر قصة الفشل

2022/03/03 | 12:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس مجلس النواب يوم الخميس إن الصناعة في البلاد تعرضت إلى التدمير “بشكل كامل و مقصود وممنهج”.جاء ذلك خلال لقائه اليوم ممثلي اتحاد الصناعات وعدد من الصناعيين العراقيين, لبحث المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية وسبل تذليلها, بحضور عدد من النواب والمستشارين .وقال الزاملي خلال […]

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