مساعٍ لنقل مباراة منتخبنا الوطني أمام سوريا إلى بغداد

2022/03/03 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكَّد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أنَّ هناك محاولات من جانب العراق لنقل مباراته أمام المنتخب السوري ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 إلى بغداد .

وقال محمود في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع )، اليوم الخميس، إنَّ "رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، شدَّد في مؤتمره الصحفي الأخير على سعيه لنقل مباراتنا أمام سوريا إلى بغداد"، مؤكداً، أنَّ "هذا الأمر متروك للجانب السوري، وإذا ما تمَّت الموافقة على ذلك فإننا سنستقبلهم بكل ودٍّ، لأنَّ العراق بلدهم الثاني".

وبين محمود: "تربطني علاقة طيبة بالمدرب عبد الغني شهد وهناك عمل مشترك في الفترة المقبلة بوصفي مشرفاً على المنتخب الوطني ولا صحةَ لوجود أيِّ تقاطعٍ أو خلافٍ بيني وبين المدرِّب".

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