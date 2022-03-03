أزمة مدرّبين

2022/03/03 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سامر الياس سعيد

هل يصح أن نطلق على دورينا الممتاز

بـ"دوري الإقالات" بالعدد الكبير من

المدرّبين ممّن باتوا ينهون مشوارهم مع

أندية الدوري بصور شتّى، منها

الاستقالة أو الإقالة في صورة قاتمة عن

الت

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