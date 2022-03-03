ماذا بعد رفع الحظر؟

2022/03/03 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

لا أُخفي عليكم انني كنتُ مِنْ بينِ

أولئك المتفائلين الذين كانوا ينتظرون

بفارغ الصبر، إعلان FIFA رفع الحظر عن

العاصمة الحبيبة بغداد، بعد سنوات عجاف

عاش فيها جمهورنا الكبير من الحسرة

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